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«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» в новой форме

07:13

«ПСЖ» сыграет против «Ниццы» в матче 25-го тура чемпионата Франции в новой форме. Комплект, разработанный совместно с легендой НБА Майклом Джорданом, будет впервые заигран в субботу, 13 февраля.

Матч «ПСЖ» — «Ницца» начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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