«ПСЖ» сыграет с «Дижоном» в 1/4 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут 11 и 12 февраля.

«ПСЖ» на выезде встретится с «Дижоном», «Сент-Этьен» отправится в гости к «Эпиналю» из четвертого дивизиона, «Ренн» сыграет против «Бельфора», а соперником «Марселя» будет победитель встречи «Ницца» — «Лион», идующей сейчас.