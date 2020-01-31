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«ПСЖ» сыграет с «Дижоном» в 1/4 финала Кубка Франции

00:08
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут 11 и 12 февраля.

«ПСЖ» на выезде встретится с «Дижоном», «Сент-Этьен» отправится в гости к «Эпиналю» из четвертого дивизиона, «Ренн» сыграет против «Бельфора», а соперником «Марселя» будет победитель встречи «Ницца» — «Лион», идующей сейчас.

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