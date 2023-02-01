«ПСЖ» сообщил о полноценном переходе полузащитника Эрреры в «Атлетик»
«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик» на постоянной основе.
33-летний хавбек был арендован на сезон-2022/23 и теперь стал полноценным игроком команды из Бильбао.
При этом испанский клуб ранее объявил, что активировал опцию продления аренды на год — до лета 2024-го. О том, что переход теперь носит постоянный характер, не сообщалось.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Атлетик» 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
7
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|
8
|Клермон Фут
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|
9
|Тулуза
|21
|8
|5
|8
|35-36
|29
|
10
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
11
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
12
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|21
|4
|7
|10
|32-45
|19
|
16
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
17
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|1 : 2
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|0 : 0
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|0 : 2
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|4 : 2
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|4 : 1
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
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