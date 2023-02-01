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Сегодня, 23:09

«ПСЖ» сообщил о полноценном переходе полузащитника Эрреры в «Атлетик»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик» на постоянной основе.

33-летний хавбек был арендован на сезон-2022/23 и теперь стал полноценным игроком команды из Бильбао.

При этом испанский клуб ранее объявил, что активировал опцию продления аренды на год — до лета 2024-го. О том, что переход теперь носит постоянный характер, не сообщалось.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Атлетик» 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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1.74

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П1

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
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 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
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 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
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