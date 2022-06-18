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Сегодня, 16:28

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с нападающим «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. При этом парижане уже согласовали с игроком условия личного контракта, сообщает RMC Sport.

23-летний футболист сборной Италии готов подписать с «ПСЖ» договор до 2027 года. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро за сезон.

«ПСЖ» предложил «Сассуоло» за нападающего 30 миллионов евро, однако итальянский клуб хочет получить за трансфер 45 миллионов.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сассуоло
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«ПСЖ» сделал запрос по трансферу полузащитника «Лидса»
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