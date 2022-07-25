«ПСЖ» собирается нанять психолога для работы с командой

«ПСЖ» наймет для своих игроков психолога, который будет работать над повышением командного духа, утверждает RMC Sport.

Как отмечает источник, одной из причин такого решения стало поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала», выигравшего в итоге чемпионский титул.

Напомним, что тогда в рамках 1/8 финала парижане победили мадридцев в Париже со счетом 1:0, после чего повели в гостевой встрече 1:0, но уступили оппоненту, пропустив три мяча подряд.

Французские СМИ считают, что именно этот результат повлиял на решение руководства клуба прекратить сотрудничество с уже бывшим главным тренером парижан — Маурисио Почеттино.