«ПСЖ» победил «Сент-Этьен», Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

В составе парижан дубль оформил Усман Дембеле, гости ответили точным ударом Зурико Давиташвили. На 39-й минуте ВАР отменил гол хозяев из-за фола Брэдли Барколя.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После этого матча «ПСЖ» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 16 очками — на 16-й строчке.