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Сегодня, 00:41

«ПСЖ» победил «Сент-Этьен», Сафонов остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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«ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

В составе парижан дубль оформил Усман Дембеле, гости ответили точным ударом Зурико Давиташвили. На 39-й минуте ВАР отменил гол хозяев из-за фола Брэдли Барколя.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После этого матча «ПСЖ» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 16 очками — на 16-й строчке.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
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«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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Монпелье – Анже
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Тулуза – Страсбур
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ПСЖ – Сент-Этьен
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
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