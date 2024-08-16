«ПСЖ» сегодня объявит о переходе Дезире Дуэ
Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ продолжит карьеру в «ПСЖ». По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб сегодня, 16 августа, объявит о переходе 19-летнего француза.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» перехватила игрока у «Баварии», которая согласовала переход с футболистом.
Дуэ является воспитанником «Ренна». В сезоне-2023/24 он забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Также он со сборной Франции стал серебряным призером Олимпийских игр-2024.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
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|0
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|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
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|
Тулуза – Нант
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|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
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