«ПСЖ» сегодня объявит о переходе Дезире Дуэ

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ продолжит карьеру в «ПСЖ». По информации журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб сегодня, 16 августа, объявит о переходе 19-летнего француза.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» перехватила игрока у «Баварии», которая согласовала переход с футболистом.

Дуэ является воспитанником «Ренна». В сезоне-2023/24 он забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Также он со сборной Франции стал серебряным призером Олимпийских игр-2024.