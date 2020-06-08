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«ПСЖ» сделал улучшенное предложение по Беннасеру

08:39
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер входити в сферу интересов «ПСЖ». Парижский клуб сделал улучшенное предложение по переходу Беннасера в размере 40 миллионов евро. Первоначально парижане предложили «Милану» 30 миллионов, сообщает Le 10 Sport.

Ранее об интересе к 22-летнему алжирцу сообщалось со стороны «Манчестер Сити» и «МЮ».

В нынешнем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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