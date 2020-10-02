«ПСЖ» с теннисным счетом разгромил «Анже»

В матче 6-го тура лиги 1 «ПСЖ» разгромил" «Анже» (6:1) и добыл четвертую победу кряду. Дебютный мяч в составе парижан на седьмой минуте забил Алессандро Флоренци. А далее дублем отличился Неймар, еще по голу забили Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Кильян Мбаппе. Мяч престижа у гостей в активе Исмаэля Траоре.

После данной победы парижский клуб вышел на второе место, набрав 12 очков. На первом месте «Ренн», у которого 13 баллов и игра в запасе.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«ПСЖ» — «Анже» — 6:1 (2:0)

Голы: Флоренци, 7 (1:0). Неймар, 36 (2:0). Неймар, 47 (3:0). Траоре, 52 (3:1). Дракслер, 57 (4:1). Гей, 71 (5:1). Мбаппе, 84 (6:1).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Диалло, 72), Маркиньюс, Кимпембе (Дагба, 72), Баккер, Дракслер (Эррера, 63), Верратти (Сарабия, 82), Паредес (Гей, 63), Неймар, Икарди, Мбаппе.

«Анже»: Бернардони, Бамба (Мансо, 77), Траоре, Павлович, Аит Нури (Шо, 82), Эбосс, Капель (Мангани, 77), Фюльжини, Кулибали, Баокен (Кабо, 68), Тиуб (Диони, 68).

Предупреждения: Баокен, 30. Кимпембе, 33. Кабо, 73.

Судья: Шнайдер.

2 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».