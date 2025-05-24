Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в финале Кубка Франции против «Реймса»

«ПСЖ» назвал стартовый состав команды на финальный матч Кубка Франции против «Реймса».

Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 22.00 по московскому времени.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут встречи. Последний раз 26-летний россиянин играл за команду 3 мая в матче лиги 1 против «Страсбура» (1:2). Также в стартовый состав «ПСЖ» попал бывший вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В 1/2 финале турнира парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2, а команда из Реймса победила «Канны» — 2:1.