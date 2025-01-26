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Сегодня, 01:00

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Кварацхелия сделал голевой пас в дебютном матче

Сергей Разин
корреспондент
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«ПСЖ» в матче 19-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Усмана Дембеле гости ответили голом Кейто Накамуры. Российский вратарь хозяев Матвей Сафонов остался в запасе, вингер Хвича Кварацхелия дебютировал за парижан, отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

«ПСЖ» прервал серию из четырех побед в лиги 1. Парижане продолжают идти в чемпионате без поражений.

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.

Франция. Лига 1. 19-й тур
25 янв, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Реймс

Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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«Страсбур» дома обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
9
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
10
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
14
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
15
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
16
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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Осер – Сент-Этьен
 1 : 1
25.01 19:00
Монако – Ренн
 3 : 2
25.01 21:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
25.01 23:05
ПСЖ – Реймс
 1 : 1
26.01 17:00
Гавр – Брест
 - : -
26.01 19:15
Ланс – Анже
 - : -
26.01 19:15
Нант – Лион
 - : -
26.01 19:15
Тулуза – Монпелье
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Ницца – Марсель
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
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Ренн

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Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

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Жордан Ферри

Монпелье

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