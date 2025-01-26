«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Кварацхелия сделал голевой пас в дебютном матче

«ПСЖ» в матче 19-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Усмана Дембеле гости ответили голом Кейто Накамуры. Российский вратарь хозяев Матвей Сафонов остался в запасе, вингер Хвича Кварацхелия дебютировал за парижан, отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

«ПСЖ» прервал серию из четырех побед в лиги 1. Парижане продолжают идти в чемпионате без поражений.

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.