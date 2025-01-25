«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в чемпионате Франции 25 января

«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в 19-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 января. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Реймс» можно в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Париже будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Доступ к контенту стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

У «ПСЖ» после 18 туров — 46 очков и первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником парижан был «Ланс» (2:1). У «Реймса» — 21 очко и 13-е место, красно-белые в прошлое воскресенье сыграли вничью с «Гавром» (1:1).

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов провел в этом сезоне лиги 5 матчей и пропустил 4 гола.