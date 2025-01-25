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«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в чемпионате Франции 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в 19-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 января. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Реймс» можно в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 19-й тур
25 янв, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реймс

Встречу в Париже будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Доступ к контенту стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

У «ПСЖ» после 18 туров — 46 очков и первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником парижан был «Ланс» (2:1). У «Реймса» — 21 очко и 13-е место, красно-белые в прошлое воскресенье сыграли вничью с «Гавром» (1:1).

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов провел в этом сезоне лиги 5 матчей и пропустил 4 гола.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Ренном»
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 14 4 0 48-16 46
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
9
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 31-30 24
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
13
 Реймс 18 5 6 7 24-26 21
14
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
15
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
16
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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24.01 22:45
Осер – Сент-Этьен
 1 : 1
25.01 19:00
Монако – Ренн
 3 : 2
25.01 21:00
Страсбур – Лилль
 - : -
25.01 23:05
ПСЖ – Реймс
 - : -
26.01 17:00
Гавр – Брест
 - : -
26.01 19:15
Ланс – Анже
 - : -
26.01 19:15
Нант – Лион
 - : -
26.01 19:15
Тулуза – Монпелье
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Ницца – Марсель
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