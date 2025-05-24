«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция финала Кубка Франции
«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции 24 мая
«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции в субботу, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Реймс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть на телеканале «СТАРТ». Также следить за ходом игры можно в ретрансляции на онлайн- платформе Okko по платной подписке.
В 1/2 финале турнира парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2, а команда из Реймса победила «Канны» — 2:1.
Действующий чемпион Кубка Франции — «ПСЖ». В прошлом году в решающем матче парижане победили «Лион» со счетом 2:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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