«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции в субботу, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Реймс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть на телеканале «СТАРТ». Также следить за ходом игры можно в ретрансляции на онлайн- платформе Okko по платной подписке.

Кубок Франции. Финал.

24 мая 2025, 22:00. Стад де Франс (Сен-Дени)

В 1/2 финале турнира парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2, а команда из Реймса победила «Канны» — 2:1.

Действующий чемпион Кубка Франции — «ПСЖ». В прошлом году в решающем матче парижане победили «Лион» со счетом 2:1.