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24 мая 2025, 20:45

«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция финала Кубка Франции

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции 24 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия, игрок «ПСЖ».
Фото Reuters

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции в субботу, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Реймс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть на телеканале «СТАРТ». Также следить за ходом игры можно в ретрансляции на онлайн- платформе Okko по платной подписке.

Кубок Франции. Финал.
24 мая 2025, 22:00. Стад де Франс (Сен-Дени)
ПСЖ
3:0
Реймс

В 1/2 финале турнира парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2, а команда из Реймса победила «Канны» — 2:1.

Действующий чемпион Кубка Франции — «ПСЖ». В прошлом году в решающем матче парижане победили «Лион» со счетом 2:1.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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