Дубль Верратти и гол Серхио Рамоса помогли «ПСЖ» разгромить «Реймс»

«ПСЖ» победил «Реймс» (4:0) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Дубль в составе победителей сделал Марко Верратти. Он отличился на 44-й и 67-й минутах. Также свой первый мяч за парижан забил Серхио Рамос. Еше один гол забил Данилу Перейра.

«ПСЖ» набрал 53 очка. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Реймса» 24 очка и 14-я позиция.