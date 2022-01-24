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Сегодня, 00:37

Дубль Верратти и гол Серхио Рамоса помогли «ПСЖ» разгромить «Реймс»

Евгений Петров
Корреспондент
Данилу Перейра и Серхио Рамос.
Фото ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» победил «Реймс» (4:0) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Дубль в составе победителей сделал Марко Верратти. Он отличился на 44-й и 67-й минутах. Также свой первый мяч за парижан забил Серхио Рамос. Еше один гол забил Данилу Перейра.

«ПСЖ» набрал 53 очка. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Реймса» 24 очка и 14-я позиция.

Франция. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:0
Реймс
Голы
Верратти, 44 (1:0), Серхио Рамос, 62 (2:0), Верратти, 67 (3:0), Данилу Перрейра, 75 (4:0)
ПСЖ
Навас Серхио Рамос Маркиньюс Керер Нуну Мендеш Верратти (Эррера, 76 ) Паредес Данилу Перрейра Мбаппе (Дракслер, 77 ) Икарди Ди Мария (Месси, 63 )
Реймс
Райкович Фас Бузи Абдельхамид Гравиллон Локо Фокет (Кассама, 46) Каюсте (Донис, 64) Матусива (Флип, 81) Мбюкю (Адлен, 57) Экитике
Предупреждения
Лопи 56
Судьи
Ваттеллье

Марко Верратти
Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
0
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Серхио Рамос забил первый гол за «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 0 : 2
23.01 17:00
Анже – Труа
 2 : 1
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 4 : 3
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 4 : 2
23.01 19:05
Монпелье – Монако
 3 : 2
23.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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