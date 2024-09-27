«ПСЖ» победил «Ренн», Сафонов провел за парижан третий матч подряд
«ПСЖ» дома обыграл «Ренн» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 3:1.
У парижан голы забили Брэдли Барколя (дубль) и Ли Кан Ин. У гостей отметился Арно Калимуэндо (пенальти).
Российский вратарь хозяев Матвей Сафонов сделал три сейва. Голкипер провел третий матч подряд за столичный клуб.
«ПСЖ» набрал 16 очков и лидирует в таблице лиги 1. «Ренн» с 7 очками — на 8-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ницца
|5
|2
|1
|2
|14-6
|7
|
8
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
9
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
16
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0
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