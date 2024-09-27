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27 сентября, 23:56

«ПСЖ» победил «Ренн», Сафонов провел за парижан третий матч подряд

Руслан Минаев
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Брэдли Барколя (с мячом).
Фото AFP

«ПСЖ» дома обыграл «Ренн» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У парижан голы забили Брэдли Барколя (дубль) и Ли Кан Ин. У гостей отметился Арно Калимуэндо (пенальти).

Российский вратарь хозяев Матвей Сафонов сделал три сейва. Голкипер провел третий матч подряд за столичный клуб.

«ПСЖ» набрал 16 очков и лидирует в таблице лиги 1. «Ренн» с 7 очками — на 8-й строчке.

Франция. Лига 1. 6-й тур
27 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ренн

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
10
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
15
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
16
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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27.09 20:00
Осер – Брест
 3 : 0
27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
 3 : 1
28.09 18:00
Ланс – Ницца
 - : -
28.09 20:00
Гавр – Лилль
 - : -
28.09 22:00
Монако – Монпелье
 - : -
29.09 16:00
Тулуза – Лион
 - : -
29.09 18:00
Анже – Реймс
 - : -
29.09 18:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
29.09 21:45
Страсбур – Марсель
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 3
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 4 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 4 1 0
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