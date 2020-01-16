«ПСЖ» разгромил «Монако», Головин был заменен во втором тайме

«ПСЖ» разгромил «Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей Кильян Мбаппе оформил дубль, еще по разу отличились Неймар и Пабло Сарабия. За монегасков забил Темуе Бакайоко.

Полузащитник Александр Головин был заменен на 69-й минуте матча, вместо россиянина вышел Адриэн Силва. Хавбек сборной России хромал, когда покидал поле.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

«Монако» — «ПСЖ» — 1:4 (0:2)

Голы: Мбаппе, 24 (0:1). Неймар, 45+2 — с пенальти (0:2). Сарабия, 72 (0:3). Бакайоко, 87 (1:3). Мбаппе, 90+1 (1:4).

«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Головин (Адриэн Силва, 69), Мартинш (Огюстен, 78), Бен Йеддер, Бальде.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария (Дракслер, 79), Гей (Верратти, 71), Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71).

Предупреждения: Глик, 45. Куасси, 68. Бакайоко, 81. Кюрзава, 86.

Судья: Летексье (Франция).

15 января. Монако. Стадион «Луи II».