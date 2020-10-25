«ПСЖ» разгромил «Дижон». Мбаппе и Мойзе Кин забили по 2 гола

«ПСЖ» переиграл «Дижон» в матче 8-го тура чемпионата Франции (4:0). В первом тайме два гола забил Мойзе Кин, а во втором — Кильян Мбаппе.

Парижская команда одержала шестую кряду победу в лиге 1 и поднялась на первое место в турнирной таблице. «Дижон» остался на последней строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

«ПСЖ» — «Дижон» — 4:0 (2:0)

Голы: Кин, 3 (1:0). Кин, 23 (2:0). Мбаппе, 82 (3:0). Мбаппе, 88 (4:0).

«ПСЖ»: Рико, Маркиньюс (Руис-Атиль, 73), Диалло, Дагба, Баккер, Сарабия, Дракслер (Эррера, 59), Данилу Перейра, Рафинья (Фадига, 85), Неймар, Кин (Мбаппе, 73).

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шейх, 55), Панзо, Боэй (Шафик, 79), Музинга, Ндонг, Эбимбе, Конате (Целина, 70), Шуйар, Бальде (Шайдлер, 79).

Предупреждения: Конате, 45+1. Панзо, 69.

Судья: Амель.

24 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».