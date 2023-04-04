«ПСЖ» расстанется с Неймаром в случае прихода Зидана

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 50-летний француз намерен вернуться к тренерской деятельности. Помимо возможного возвращения в «Реал», Зидан может возглавить «ПСЖ». В этом случае парижский клуб покинет Неймар.

?Зидан ранее мог возглавить сборную Франции, но руководство французского футбола приняло решение продлить контракт с Дидье Дешамом.