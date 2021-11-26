«ПСЖ» рассматривает Винисиуса в качестве замены Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
Как сообщает El Nacional, 21-летний игрок рассматривается в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе, который планирует покинуть французскую команду.
Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в чемпионате Испании 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/ca/esports/vinicius-pressiona-florentino-perez-reial-madrid-renovacio-18-milions-psg_674372_102.html
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