«ПСЖ» рассматривает Санчо в качестве альтернативы Уильямсу
«ПСЖ» продолжает искать варианты для усиления атакующей линии перед новым сезоном.
По данным RMC Sport, парижане по-прежнему проявляют интерес к фланговому нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу. Однако конкуренция за футболиста с «Барселоной» мешает достичь договоренности с испанцем.
В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривает Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».
Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.
Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|0
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|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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|0-0
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10
|Ренн
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|0
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|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -
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