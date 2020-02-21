«ПСЖ» рассматривает Аллегри и Сарри в качестве замены Тухеля

«ПСЖ» рассматривает вариант смены главного тренера летом. Спортивный директор французского клуба Леонардо не очень доволен работой Томаса Тухеля. Также между ними периодически происходят конфликтные ситуации, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В качестве замены 36-летнему немцу рассматриваются Массимилиано Аллегри (сейчас без клуба) и Маурицио Сарри (его контракт с «Ювентусом» истекает после окончания нынешнего сезона).