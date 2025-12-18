«ПСЖ» распродал все футболки с именем Сафонова

В официальном интернет-магазине «ПСЖ» больше не осталось футболок и другой атрибутики, связанной с российским вратарем Матвеем Сафоновым, сообщает ТАСС.

В то же время есть возможность приобрести товары, в том числе футболки и календари, с именем других футболистов парижской команды.

«ПСЖ» победил «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 — пен.). 26-летний российский вратарь Сафонов в ходе серии пенальти отразил четыре удара подряд — это новый рекорд для турниров под эгидой ФИФА. С «ПСЖ» он выиграл шестой трофей.

В сезоне-2025/26 Сафонов в четырех матчах за «ПСЖ» пропустил три гола, в двух встречах сыграл на ноль.