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«ПСЖ» распродал все футболки с именем Сафонова

Павел Лопатко

В официальном интернет-магазине «ПСЖ» больше не осталось футболок и другой атрибутики, связанной с российским вратарем Матвеем Сафоновым, сообщает ТАСС.

В то же время есть возможность приобрести товары, в том числе футболки и календари, с именем других футболистов парижской команды.

Матвей Сафонов.Покоритель Европы и наследник Яшина: как Сафонова поздравили с фантастическим рекордом в серии пенальти

«ПСЖ» победил «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 — пен.). 26-летний российский вратарь Сафонов в ходе серии пенальти отразил четыре удара подряд — это новый рекорд для турниров под эгидой ФИФА. С «ПСЖ» он выиграл шестой трофей.

В сезоне-2025/26 Сафонов в четырех матчах за «ПСЖ» пропустил три гола, в двух встречах сыграл на ноль.

Источник: ТАСС
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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