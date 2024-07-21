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«ПСЖ»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP

В августе «ПСЖ» проведет два товарищеских матча. Парижане встретятся со «Штурмом» и «Лейпцигом».

Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «ПСЖ» в стартовом туре сыграет против «Гавра».

Расписание матчей «ПСЖ» летом 2024 года

  • 7 августа, 19:30. «ПСЖ» — «Штурм»
  • 10 августа, 19.00. «ПСЖ» — «Лейпциг»

В сезоне-2023/24 парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции. Летом «ПСЖ» подписал российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.

Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
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18.08 00:00
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