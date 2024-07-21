«ПСЖ»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье
В августе «ПСЖ» проведет два товарищеских матча. Парижане встретятся со «Штурмом» и «Лейпцигом».
Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «ПСЖ» в стартовом туре сыграет против «Гавра».
Расписание матчей «ПСЖ» летом 2024 года
- 7 августа, 19:30. «ПСЖ» — «Штурм»
- 10 августа, 19.00. «ПСЖ» — «Лейпциг»
В сезоне-2023/24 парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции. Летом «ПСЖ» подписал российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.
Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Чемпионат Франции по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Результаты / календарь
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Анже – Ланс
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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