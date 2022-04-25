«ПСЖ» провел предварительные переговоры со спортивным директором «Тоттенхэма»

«ПСЖ» ведет активные поиски нового спортивного директора, который должен заменить на этом посту бразильца Леонардо, сообщает The Telegraph.

Французский клуб уже провел предварительные переговоры со спортивным директором «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Еще один кандидат — Андреа Берта, который работает в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что летом Леонардо может покинуть свой пост из-за вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.