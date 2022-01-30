«ПСЖ» провел переговоры с «Барселоной» по трансферу Дембеде
«ПСЖ» активировал попытки приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Французский клуб обсудил возможность трансфера 24-летнего игрока, сообщает RMC Sport.
Ранее форвард отказался продлевать соглашение с каталонцами, так как его не устроили условия, которые предложили «сине-гранатовые». Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.
В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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