«ПСЖ» провел переговоры с «Барселоной» по трансферу Дембеде

«ПСЖ» активировал попытки приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Французский клуб обсудил возможность трансфера 24-летнего игрока, сообщает RMC Sport.

Ранее форвард отказался продлевать соглашение с каталонцами, так как его не устроили условия, которые предложили «сине-гранатовые». Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».