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Сегодня, 23:02

«ПСЖ» провел переговоры с «Барселоной» по трансферу Дембеде

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» активировал попытки приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Французский клуб обсудил возможность трансфера 24-летнего игрока, сообщает RMC Sport.

Ранее форвард отказался продлевать соглашение с каталонцами, так как его не устроили условия, которые предложили «сине-гранатовые». Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 2
Экваториальная Гвинея 1
2-й тайм

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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«Сент-Этьен» проиграл «Бержераку» в Кубке Франции
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
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Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
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Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
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Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
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Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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