«ПСЖ» проиграл три матч подряд впервые с 2020 года

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Таким образом, парижане уступили в третьей игре подряд. Ранее команда Кристофа Гальтье проиграла «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате страны.

«ПСЖ» уступил в трех матчах кряду впервые с 2020 года, когда клуб возглавлял Томас Тухель.

В следующем матче команда сыграет дома против «Лилля» 19 февраля.