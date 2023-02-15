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Сегодня, 07:59

«ПСЖ» проиграл три матч подряд впервые с 2020 года

Руслан Минаев
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«ПСЖ» проиграл «Баварии» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Таким образом, парижане уступили в третьей игре подряд. Ранее команда Кристофа Гальтье проиграла «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате страны.

«ПСЖ» уступил в трех матчах кряду впервые с 2020 года, когда клуб возглавлял Томас Тухель.

В следующем матче команда сыграет дома против «Лилля» 19 февраля.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 - : -
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

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Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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