ПСЖ проиграл «Дижону», идущему на последнем месте

«ПСЖ» на выезде уступил «Дижону» в матче 11-го тура чемпионата Франции (1:2). Это третье поражение парижан в этом сезоне.

«ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Дижону» удалось покинуть последнее место, но у конкурентов есть игра в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

«Дижон» — «ПСЖ» — 2:1 (1:1)

Голы: Мбаппе, 19 (0:1). Шуйар, 45+6 (1:1). Кадис, 47 (2:1).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Мендиль, 33), Кулибали (Амальфитано, 29), Музинга, Ндонг, Жулиу Тавареш, Кадис, Шуйар, Бальде (Мавидиди, 54).

«ПСЖ»: Навас, Бернат (Кюрзава, 64), Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Дракслер, 81), Дагба, Гей, Паредес (Кавани, 72), Ди Мария, Икарди, Мбаппе.

Предупреждения: Ндонг, 12. Кадис, 14. Кимпембе, 15. Мендиль, 58. Дракслер, 90+2.

Судья: Бюке.

1 ноября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

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