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Сегодня, 03:13

«ПСЖ» продлил контракт с вратарем Летеллье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Александр Летелье подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я горжусь этим. Это правда, что я уже второй раз продлеваю свой контракт, поэтому в общей сложности проведу четыре года в клубе. И не секрет, что я очень люблю Париж», — приводит пресс-служба клуба слова Летелье.

В прошедшем сезоне Летелье провел всего 7 минут в чемпионате Франции. Он вышел на замену в 38-м туре против «Метца» (5:0).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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