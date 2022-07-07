«ПСЖ» продлил контракт с вратарем Летеллье

Голкипер «ПСЖ» Александр Летелье подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я горжусь этим. Это правда, что я уже второй раз продлеваю свой контракт, поэтому в общей сложности проведу четыре года в клубе. И не секрет, что я очень люблю Париж», — приводит пресс-служба клуба слова Летелье.

В прошедшем сезоне Летелье провел всего 7 минут в чемпионате Франции. Он вышел на замену в 38-м туре против «Метца» (5:0).