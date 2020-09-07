«ПСЖ» продаст Дракслера и Гея

«ПСЖ» необходимо в это трансферное окно заработать от 60 до 70 миллионов евро. Как пишет L'Equipe, такая сумма необходима клубу, чтобы соответствовать правилам фэйр-плей.

По информации источника, команду покинут полузащитники Идрисса Гей? и Юлиан Дракслер. Первый не смог адаптироваться в команде, а второй давно хочет покинуть «ПСЖ».

В прошлом сезоне 30-летний Гей сыграл в 34 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передаче, а на счету 26-летнего Дракслера — 7 голевых передач в 22 встречах.