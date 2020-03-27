«ПСЖ» продал 1500 футболок за 12 часов. Все средства направят больницам Парижа

«ПСЖ» в Twitter сообщил, что продал все 1500 футболок, которые выпустил ограниченной серией для благотворительности.

Таким образом, клуб собрал более 200 тысяч евро, которые будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом во Франции.

The 1,500 «Tous Unis» (All Together) PSG jerseys were sold out in 12 hours, raising over € 200,000 for Paris Hospitals (@APHP)??



Thank you! ??? pic.twitter.com/tT4uNgUCL6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 26, 2020

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.