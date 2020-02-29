«ПСЖ» присоединяется к борьбе за Лаутаро Мартинеса

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство парижан рассматривает 22-летнего аргентинца в качестве замены Эдинсону Кавани, который, скорее всего, покинет клуб летом по истечении контракта.

На счету Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 30 матчах за «Интер» в сезоне-2019/20. В контракте аргентинца с «нерадзурри» прописан пункт об отступных в размере 111 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».