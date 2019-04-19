"ПСЖ" пригласил на матч с "Монако" 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери

"ПСЖ" пригласил на матч чемпионата Франции против "Монако" 500 пожарных, участвовавших в тушении Собора Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien. Двое из них получат шанс нанести первый символический удар по мячу.

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери произошел серьезный пожар. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание.

Ранее стало известно, что обе команды выйдут на игру в футболках, на которые будет нанесено изображение Нотр-Дама.

Матч "ПСЖ" - "Монако" состоится 21 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени.