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«ПСЖ» придется продать Мбаппе, чтобы подписать Месси

08:05
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Авторитетное французское издание L'Equipe утверждает, что «ПСЖ» придется продать нападающего Кильяна Мбаппе, чтобы профинансировать приезд из «Барселоны» Лионеля Месси. Следующим летом аргентинец станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и «Ливерпуля». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 голевых передач. У 33-летнего Месси 19 голов и 8 голевых передач в 29 встречах.

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