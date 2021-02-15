«ПСЖ» придется продать Мбаппе, чтобы подписать Месси

Авторитетное французское издание L'Equipe утверждает, что «ПСЖ» придется продать нападающего Кильяна Мбаппе, чтобы профинансировать приезд из «Барселоны» Лионеля Месси. Следующим летом аргентинец станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и «Ливерпуля». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 голевых передач. У 33-летнего Месси 19 голов и 8 голевых передач в 29 встречах.