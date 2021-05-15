«ПСЖ» презентовал новую домашнюю форму, которая не понравилась фанатам команды
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«ПСЖ» официально представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне. Комплект создан совместно с брендом легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Футболки синего цвета с красно-белыми полосами на вороте и рукавах.
Ранее ультрас «ПСЖ» выступили с официальным заявлением, в котором призвали бойкотировать новую домашнюю форму команды, так как «она противоречит истории клуба». Болельщики остались недовольны отсутствием традиционных вертикальных сине-красных полос.
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