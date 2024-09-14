«ПСЖ» представил Сафонова перед матчем с «Брестом»
«ПСЖ» провел презентацию летних новичков команды перед матчем против «Бреста» в 4-м туре французской лиги 1.
Парижане презентовали россиянина Матвея Сафонова, Жоау Невеша, Вильяна Пачо и Дезире Дуэ. 25-летний российский голкипер начал игру на скамейке запасных.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле. Футболист пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
3
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
4
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
8
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
9
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
15
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
16
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
17
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
18
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
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