«ПСЖ» представил Сафонова перед матчем с «Брестом»

«ПСЖ» провел презентацию летних новичков команды перед матчем против «Бреста» в 4-м туре французской лиги 1.

Парижане презентовали россиянина Матвея Сафонова, Жоау Невеша, Вильяна Пачо и Дезире Дуэ. 25-летний российский голкипер начал игру на скамейке запасных.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле. Футболист пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.