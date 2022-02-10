«ПСЖ» представил четвертую форму на сезон 2021/22

«ПСЖ» презентовал четвертую форму на текущей сезон, сообщается на официальном сайте команды.

Футболка выполнена в белом цвете с логотипом бренда.

Помимо формы, «ПСЖ» также представил коллекцию одежды от этого же бренда.

Парижане с 56 очками идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 23 туров.

Завтра, 11 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Ренном» в 24-м туре лиги 1. Начало — в 23.00 (мск).