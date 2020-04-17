ПСЖ предоставит 25 тысяч обедов врачам больниц в Париже

ПСЖ на официальном сайте сообщил, что будет поставлять врачам и медперсоналу больниц в Париже по 1200 обедов в день.

С начала акции 9 апреля было доставлено 5 тысяч обедов в семь местных больниц. Всего будет доставлено 25 тысяч обедов. Еда готовится 60 волонтерами, которые по очереди 7 дней в неделю работают на кухне в «Парк де Пренс».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 678 210 человек. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698).