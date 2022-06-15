«ПСЖ» предложил 35 миллионов евро за нападающего «Сассуоло»

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Парижский клуб предложил 35 миллионов евро за 23-летнего футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако итальянцев такое предложение не устроило. «Сассуоло» хочет получить за одного из своих лидеров 50 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Италии со стороны «Милана» и «Арсенала».

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.