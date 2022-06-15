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Сегодня, 00:33

«ПСЖ» предложил 35 миллионов евро за нападающего «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Парижский клуб предложил 35 миллионов евро за 23-летнего футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако итальянцев такое предложение не устроило. «Сассуоло» хочет получить за одного из своих лидеров 50 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Италии со стороны «Милана» и «Арсенала».

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сассуоло
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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Лион

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