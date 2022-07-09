«ПСЖ» предложил 30 миллионов евро за нападающего «Сассуоло» Скамакку

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в Милане состоялась встреча между техническим менеджером «ПСЖ» Антеро Энрике, управляющим директором итальянского клуба Джованни Карневали и агентом 23-летнего итальянца Алессандро Луччи.

Отмечается, что парижский клуб предложил за нападающего 30+5 миллионов евро.

При этом «Сассуоло» отказался продавать Скамакку за эту сумму и требует 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Скамакка забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.