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Сегодня, 10:25

«ПСЖ» предложил 30 миллионов евро за нападающего «Сассуоло» Скамакку

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в Милане состоялась встреча между техническим менеджером «ПСЖ» Антеро Энрике, управляющим директором итальянского клуба Джованни Карневали и агентом 23-летнего итальянца Алессандро Луччи.

Отмечается, что парижский клуб предложил за нападающего 30+5 миллионов евро.

При этом «Сассуоло» отказался продавать Скамакку за эту сумму и требует 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Скамакка забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/07/08/scamacca-psg-calciomercato-news

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