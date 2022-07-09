«ПСЖ» предложил 30 миллионов евро за нападающего «Сассуоло» Скамакку
«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в Милане состоялась встреча между техническим менеджером «ПСЖ» Антеро Энрике, управляющим директором итальянского клуба Джованни Карневали и агентом 23-летнего итальянца Алессандро Луччи.
Отмечается, что парижский клуб предложил за нападающего 30+5 миллионов евро.
При этом «Сассуоло» отказался продавать Скамакку за эту сумму и требует 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Скамакка забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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