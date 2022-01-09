«ПСЖ» предлагает Рюдигеру зарплату 7 миллионов евро в год
«ПСЖ» хочет подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Французский клуб предлагает 28-летнему игроку контракт с зарплатой в 7 миллионов евро в год, сообщает RMC Sport.
На Рюдигера также претендует «Реал». Но мадридский клуб не готов платить футболисту столь высокую зарплату.
В нынешнем сезоне Рюдигер провел 27 матчtq за «Челси», забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2022-го.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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