«ПСЖ» предлагает Рамосу контракт на три года

«ПСЖ» намерен подписать защитника «Реала» Серхио Рамоса, который пока не может договориться о новом контракте с мадридским клубом. Парижане готовы дать 34-летнему испанцу контракт на 3 года с зарплатой 16,8 миллиона за сезон. Кроме того, «ПСЖ» готов добавить к этой сумме подписной бонус, сообщает AS.

Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года. «Реал» предложил Рамосу договор на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.

С «Реалом» Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.