«ПСЖ» предлагает Мбаппе более 100 миллионов евро за сезон
«ПСЖ» предложил нападающему команды Килиану Мбаппе новый контракт на сумму более 100 миллионов евро за сезон, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
По информации источника, с предложением парижан не сможет сравниться ни один клуб. Предложение «Реала» на фоне «ПСЖ» выглядит пустяковым, несмотря на очевидно большие суммы.
Ранее журналист Абделла Булма сообщал, что 25-летний футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.
В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча, забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|13
|4
|1
|44-14
|43
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Брест
|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
5
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|18
|7
|5
|6
|21-19
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Гавр
|18
|5
|7
|6
|19-20
|22
|
12
|Монпелье
|18
|4
|7
|7
|19-23
|19
|
13
|Нант
|18
|5
|3
|10
|20-30
|18
|
14
|Тулуза
|18
|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|18
|4
|4
|10
|17-30
|16
|
17
|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
|13-27
|14
|
18
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|8
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6