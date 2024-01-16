«ПСЖ» предлагает Мбаппе более 100 миллионов евро за сезон

«ПСЖ» предложил нападающему команды Килиану Мбаппе новый контракт на сумму более 100 миллионов евро за сезон, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

По информации источника, с предложением парижан не сможет сравниться ни один клуб. Предложение «Реала» на фоне «ПСЖ» выглядит пустяковым, несмотря на очевидно большие суммы.

Ранее журналист Абделла Булма сообщал, что 25-летний футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча, забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.