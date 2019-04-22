"ПСЖ" празднует чемпионство. Видео

"ПСЖ" обыграл "Монако" (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Франции. После игры команда отпраздновала досрочное завоевание чемпионского титула. Видео опубликовано в официальном Твиттере команды.
В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин. Парижский клуб стал чемпионом в восьмой раз в своей истории.
🏆🔝⚡️ #PSGASM– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 апреля 2019 г.
Une célébration de #CHAMPI8NS 🙌
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/8ZrEeHihgI
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