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«ПСЖ» потратил больше полумиллиарда долларов на трансфер и зарплату Неймара

09:32
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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«ПСЖ» потратил на трансфер форварда Неймара вместе с его зарплатой около полумиллиарда долларов, сообщает El Mundo.

По данным источника, у издания появились в распоряжении документы, в которых подробно описывается сделка парижан по 29-летнему бразильцу. Общая сумма трансфера составила 489 228 117 евро.

Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Каталонцы получили за игрока — 222 миллиона евро. Неймар заключил с парижанами пятилетний контракт, в котором была прописана годовая зарплата в размере 43 334 000 евро без учета налогов. При этом, в соглашении добавлен бонус за лояльность — 50 556 117 евро.

Отмечается, что нынешний контракт игрока до 2025 года подписан на таких же экономических условиях.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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