«ПСЖ» посвятил чемпионство врачам Франции

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции и присуждении парижанам титул чемпиона страны.

— Мы хотим посвятить этот титул всем медикам и другим героям обычной жизни, чья преданность и самоотверженность на протяжении многих недель вызывают наше восхищение, — приводит слова аль-Хелаифи официальный сайт клуба. — Мы понимаем, уважаем и поддерживаем решения французского правительства о прекращении чемпионата. Здоровье должно быть нашим приоритетом.

Я хотел бы поблагодарить игроков, тренера, спортивный и медицинский персонал и всех сотрудников клуба за их замечательную работу. Этот трофей вознаграждает их за ежедневную работу.

Я надеюсь, что в эти трудные времена это принесет счастье и надежду всем нашим болельщикам. Их непоколебимая поддержка заставляет клуб двигаться вперед. Я благодарю их со всей теплотой.