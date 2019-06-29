"ПСЖ" понизил цену за Неймара, однако хочет получить от "Барселоны" двух игроков

"ПСЖ" готов отпустить Неймара в "Барселону" за 130-150 миллионов евро, информирует Le Perisien. Однако парижане впридачу хотят получить двух игроков на свой выбор.

Ранее "ПСЖ" требовал за игрока порядка 300 миллионов, однако за такую сумму никто не захотел покупать 27-летнего бразильца.

"Барселона" пока готова включить в сделку Филиппе Коутинью.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.