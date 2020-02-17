«ПСЖ» пока не обсуждал новый контракт с Неймаром

«ПСЖ» пока не начинал переговоры о новом контракте с нападающим Неймаром. Нынешнее соглашение 28-летнего бразильца рассчитано до 2022 года, сообщает Le Parisien.

В клубе беспокоятся, что футболист может вновь высказать желание сменить команду, как это было минувшим летом. Руководство клуба хочет посмотреть, какую роль футболист сыграет в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Парижане полагают, что трансфер футболиста (222 миллиона евро в 2017 году — рекордный для мирового футбола; зарплата Неймара составляет 30 миллионов в год) не окупился в том числе из-за его отношения к делу, когда он получил травму и отпраздновал день рождения за несколько дней до игры.