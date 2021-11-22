«ПСЖ» пока не начинал переговоры с Зиданом
20:48
«ПСЖ» пока не начинал переговоры с Зинедином Зиданом относительно приглашения француза на пост главного тренера, сообщает RMC Sport.
У главного тренера парижан Маурисио Почеттино действующий контракт с клубом до 2023 года. Однако в последнее время активно муссируются слухи о том, что аргентинец может уйти в «Манчестер Юнайтед».
Сам Почеттино пока официально никак не обозначил свою позицию. Поэтому в «ПСЖ» пока не намерены предпринимать никаких резких действий.
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