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«ПСЖ» пока не начинал переговоры с Зиданом

20:48
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«ПСЖ» пока не начинал переговоры с Зинедином Зиданом относительно приглашения француза на пост главного тренера, сообщает RMC Sport.

У главного тренера парижан Маурисио Почеттино действующий контракт с клубом до 2023 года. Однако в последнее время активно муссируются слухи о том, что аргентинец может уйти в «Манчестер Юнайтед».

Сам Почеттино пока официально никак не обозначил свою позицию. Поэтому в «ПСЖ» пока не намерены предпринимать никаких резких действий.

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Иван Шитик все материалы автора

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