«ПСЖ» подписал вратаря «Ромы» Марина
«Пари Сен-Жермен» заключил контракт с 18-летним вратарем «Ромы» и молодежной сборной Италии Ренато Марином, сообщает L'?quipe.
Соглашение рассчитано на пять лет, но итальянский голкипер присоединится к команде только 1 июля, так как «Рома» не хочет отпускать его до истечения текущего контракта.
В «ПСЖ» уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который сейчас является вторым номером после Джанлуиджи Доннаруммы. По информации источника, французский клуб приобрел Марина в качестве замены третьему вратарю — 23-летнему Арнау Тенасу, выступающему за олимпийскую сборную Испании.
Рыночная стоимость Марина, согласно данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. При этом в текущем сезоне он не провел за «Рому» ни одного матча.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
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7
|Монако
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8
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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|0
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18
|Ле Ман
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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