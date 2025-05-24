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24 мая 2025, 15:07

«ПСЖ» подписал вратаря «Ромы» Марина

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Пари Сен-Жермен» заключил контракт с 18-летним вратарем «Ромы» и молодежной сборной Италии Ренато Марином, сообщает L'?quipe.

Соглашение рассчитано на пять лет, но итальянский голкипер присоединится к команде только 1 июля, так как «Рома» не хочет отпускать его до истечения текущего контракта.

В «ПСЖ» уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который сейчас является вторым номером после Джанлуиджи Доннаруммы. По информации источника, французский клуб приобрел Марина в качестве замены третьему вратарю — 23-летнему Арнау Тенасу, выступающему за олимпийскую сборную Испании.

Рыночная стоимость Марина, согласно данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. При этом в текущем сезоне он не провел за «Рому» ни одного матча.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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