12 августа, 11:07

«ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Забарным

Алина Савинова

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с защитником «Борнмута» Ильей Забарным.

Соглашение с 22-летний украинцем рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать за парижан под 6-м игровым номером.

«Мы рады продолжить усиление нашей команды подписанием Ильи Забарного. Илья — талантливый игрок международного класса и настоящий профессионал. Он внесет весомый вклад во все, что мы строим в долгосрочной перспективе в «ПСЖ», — заявил президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

3 июня L'Equipe сообщал, что «ПСЖ» может расстаться с голкипером Матвеем Сафоновым после трансфера Забарного из-за нежелания украинского защитника играть с российским футболистом в одной команде.

Забарный играл за «Борнмут» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

